سعر Bankless BED Index (BED)
سعر Bankless BED Index (BED) المباشر لليوم هو USD 151.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 840.32K. يتم تحديث سعر BED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bankless BED Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66K
- تغيير سعر Bankless BED Index خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.56K
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خلال اليوم، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ -0.041539504805 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +10.6001183000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +75.0865611900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +48.74625163955014 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.041539504805
|-0.02%
|30 يوم
|$ +10.6001183000
|+7.02%
|60 يوم
|$ +75.0865611900
|+49.69%
|90 يوم
|$ +48.74625163955014
|+47.63%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankless BED Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.02%
-9.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 BED إلى AUD
A$240.249
|1 BED إلى GBP
￡119.369
|1 BED إلى EUR
€143.545
|1 BED إلى USD
$151.1
|1 BED إلى MYR
RM679.95
|1 BED إلى TRY
₺5,315.698
|1 BED إلى JPY
¥23,630.529
|1 BED إلى RUB
₽15,528.547
|1 BED إلى INR
₹12,834.434
|1 BED إلى IDR
Rp2,437,096.433
|1 BED إلى PHP
₱8,890.724
|1 BED إلى EGP
￡E.7,689.479
|1 BED إلى BRL
R$918.688
|1 BED إلى CAD
C$216.073
|1 BED إلى BDT
৳17,982.411
|1 BED إلى NGN
₦233,899.778
|1 BED إلى UAH
₴6,311.447
|1 BED إلى VES
Bs7,706.1
|1 BED إلى PKR
Rs41,889.453
|1 BED إلى KZT
₸79,026.811
|1 BED إلى THB
฿5,167.62
|1 BED إلى TWD
NT$4,930.393
|1 BED إلى CHF
Fr134.479
|1 BED إلى HKD
HK$1,174.047
|1 BED إلى MAD
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