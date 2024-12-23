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سعر Bankless BED Index (BED) المباشر لليوم هو USD 151.1 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 840.32K . يتم تحديث سعر BED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bankless BED Index الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66K - تغيير سعر Bankless BED Index خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.56K

أداء سعر Bankless BED Index (BED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ -0.041539504805 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +10.6001183000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +75.0865611900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +48.74625163955014 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.041539504805 -0.02% 30 يوم $ +10.6001183000 +7.02% 60 يوم $ +75.0865611900 +49.69% 90 يوم $ +48.74625163955014 +47.63%

تحليل سعر Bankless BED Index (BED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankless BED Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 150.51$ 150.51 $ 150.51 24 ساعة مرتفع $ 152.79$ 152.79 $ 152.79 عالية طوال الوقت $ 198.73$ 198.73 $ 198.73 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -9.19%

معلومات سوق Bankless BED Index (BED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: