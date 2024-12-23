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سعر Bankless BED Index (BED)

USD

مخطط سعر Bankless BED Index (BED) المباشر

$151.1
$151.1$151.1
0.00%(1D)

سعر Bankless BED Index (BED) لليوم

سعر Bankless BED Index (BED) المباشر لليوم هو USD 151.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 840.32K. يتم تحديث سعر BED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bankless BED Index الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.66K
- تغيير سعر Bankless BED Index خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.56K

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أداء سعر Bankless BED Index (BED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ -0.041539504805 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +10.6001183000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +75.0865611900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankless BED Index مقابل USD هو $ +48.74625163955014 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.041539504805-0.02%
30 يوم$ +10.6001183000+7.02%
60 يوم$ +75.0865611900+49.69%
90 يوم$ +48.74625163955014+47.63%

تحليل سعر Bankless BED Index (BED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankless BED Index: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 150.51
$ 150.51$ 150.51

$ 152.79
$ 152.79$ 152.79

$ 198.73
$ 198.73$ 198.73

--

-0.02%

-9.19%

معلومات سوق Bankless BED Index (BED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 840.32K
$ 840.32K$ 840.32K

$ 1.66K
$ 1.66K$ 1.66K

5.56K
5.56K 5.56K

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المصدر Bankless BED Index (BED)

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عملة BED إلى العملات المحلية

1 BED إلى AUD
A$240.249
1 BED إلى GBP
119.369
1 BED إلى EUR
143.545
1 BED إلى USD
$151.1
1 BED إلى MYR
RM679.95
1 BED إلى TRY
5,315.698
1 BED إلى JPY
¥23,630.529
1 BED إلى RUB
15,528.547
1 BED إلى INR
12,834.434
1 BED إلى IDR
Rp2,437,096.433
1 BED إلى PHP
8,890.724
1 BED إلى EGP
￡E.7,689.479
1 BED إلى BRL
R$918.688
1 BED إلى CAD
C$216.073
1 BED إلى BDT
17,982.411
1 BED إلى NGN
233,899.778
1 BED إلى UAH
6,311.447
1 BED إلى VES
Bs7,706.1
1 BED إلى PKR
Rs41,889.453
1 BED إلى KZT
79,026.811
1 BED إلى THB
฿5,167.62
1 BED إلى TWD
NT$4,930.393
1 BED إلى CHF
Fr134.479
1 BED إلى HKD
HK$1,174.047
1 BED إلى MAD
.د.م1,514.022