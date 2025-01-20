سعر Bankercoin ($BANK)
سعر Bankercoin ($BANK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $BANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bankercoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.29K
- تغيير سعر Bankercoin خلال اليوم هو -8.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bankercoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankercoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankercoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankercoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.58%
|30 يوم
|$ 0
|+3.71%
|60 يوم
|$ 0
|+11.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankercoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.56%
-8.58%
+6.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? $BANK is combining meme coin excitement into a token that will funnel into a Dao project and future gamification project. What makes your project unique? $BANK is trying to take memecoins to the next generation. History of your project. A group of Cardano NFT enthusiasts came together to create $BANK as a way to build a community to enjoy future developments, and to attempt to bring the Cardano community together. What’s next for your project? $BANK is planning holder rewards and NFT "Parking passes" which provide passive income utility, a DAO project launch in September, game NFT drop in Q4, and game tentative launch early 2024. What can your token be used for? $BANK Token can be used to access holder pass, future NFT Mints, future gamification, and potential whitelist opportunities.
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