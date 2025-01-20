سعر Bankera (BNK)
سعر Bankera (BNK) المباشر لليوم هو USD 0.102283. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bankera الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.13
- تغيير سعر Bankera خلال اليوم هو +4.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bankera مقابل USD هو $ +0.00484095 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bankera مقابل USD هو $ +0.0255176446 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bankera مقابل USD هو $ +0.0763829498 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bankera مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00484095
|+4.97%
|30 يوم
|$ +0.0255176446
|+24.95%
|60 يوم
|$ +0.0763829498
|+74.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bankera: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.52%
+4.97%
-2.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bankera is an operational fork of SpectroCoin. As SpectroCoin to be competitive has developed bank-like infrastructure, but was not intended to become a proper bank, it is releasing Bankera to leverage its regulatory and IT infrastructure to develop a bank for the blockchain era. Bankera as a proper bank will offer payments, investments, and loan and deposit solutions. Later on, it is planing to develop new types of money, such as inflation linked baskets.
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