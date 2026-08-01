سعر Bank of America xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Bank of America xStock (BACX) اليوم هو $ 64.66، مع تغير بنسبة 1.69% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BACX الحالي إلى USD هو $ 64.66 لكل BACX.

يحتل Bank of America xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 303,915، مع عرض متداول قدره 4.70K BACX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BACX بين $ 63.54 (أدنى) و$ 64.67 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 68.77، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 43.53.

على المدى القصير، تحرك BACX بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و+1.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.17K.

معلومات سوق Bank of America xStock (BACX)

القيمة السوقية $ 303.92K$ 303.92K $ 303.92K الحجم (24 ساعة) $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 122.19M$ 122.19M $ 122.19M إمداد دورة التداول 4.70K 4.70K 4.70K إجمالي العرض 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516 1,889,664.442299516

القيمة السوقية الحالية لـ Bank of America xStock هي $ 303.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.17K. العرض المتداول لـ BACX يبلغ 4.70K، مع إجمالي عرض 1889664.442299516. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 122.19M.