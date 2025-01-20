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سعر BANK AI (BANK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BANK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BANK AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 837.22 - تغيير سعر BANK AI خلال اليوم هو -0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BANK AI (BANK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.92% 30 يوم $ 0 -20.54% 60 يوم $ 0 -17.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BANK AI (BANK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BANK AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00366756$ 0.00366756 $ 0.00366756 تغير السعر (1 ساعة) -1.07% تغير السعر (1يوم) -0.92% تغير السعر (7 أيام) -13.50%

معلومات سوق BANK AI (BANK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: