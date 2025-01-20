سعر BANK AI (BANK)
سعر BANK AI (BANK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BANK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BANK AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 837.22
- تغيير سعر BANK AI خلال اليوم هو -0.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BANK AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.92%
|30 يوم
|$ 0
|-20.54%
|60 يوم
|$ 0
|-17.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BANK AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.07%
-0.92%
-13.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bank ecosystem provides a comprehensive suite of crypto services built on layers of technologies, ensuring a secure, scalable and efficient environment for crypto enthusiast to build, launch and integrate many crypto services, without needing blockchain coding skills.
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