توكنوميكس BangChain AI (BANGCHAIN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BangChain AI (BANGCHAIN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BangChain AI (BANGCHAIN) COIN related to ORiFICE Ai: Our mission is to holistically address the fundamental aspects of men’s well-being by providing innovative solutions that cater to their primal energies, deep-seated desires for unconditional acceptance, and sexual fulfillment. We are committed to delivering products and experiences that not only meet physical needs but also foster a genuine sense of connection and emotional enrichment. الموقع الرسمي: https://www.orifice.store/ اشتر BANGCHAIN الآن!

توكنوميكس BangChain AI (BANGCHAIN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BangChain AI (BANGCHAIN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 408.75K $ 408.75K $ 408.75K إجمالي العرض: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M العرض المتداول: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 408.75K $ 408.75K $ 408.75K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00453387 $ 0.00453387 $ 0.00453387 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00018582 $ 0.00018582 $ 0.00018582 السعر الحالي: $ 0.00040671 $ 0.00040671 $ 0.00040671 معرفة المزيد عن سعر BangChain AI (BANGCHAIN)

توكنوميكس BangChain AI (BANGCHAIN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BangChain AI (BANGCHAIN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BANGCHAIN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BANGCHAIN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BANGCHAIN، استكشف السعر المباشر لتوكن BANGCHAIN!

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