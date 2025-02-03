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سعر BangChain AI (BANGCHAIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 601.04K . يتم تحديث سعر BANGCHAIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BangChain AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 297.57K - تغيير سعر BangChain AI خلال اليوم هو -14.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر BangChain AI (BANGCHAIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BangChain AI مقابل USD هو $ -0.000102619541363777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BangChain AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BangChain AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BangChain AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000102619541363777 -14.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BangChain AI (BANGCHAIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BangChain AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +15.71% تغير السعر (1يوم) -14.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BangChain AI (BANGCHAIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: