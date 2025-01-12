سعر Bandly (BAND)
سعر Bandly (BAND) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.08K. يتم تحديث سعر BAND مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bandly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.20
- تغيير سعر Bandly خلال اليوم هو -2.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Bandly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bandly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bandly مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bandly مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.66%
|30 يوم
|$ 0
|-48.21%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bandly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-2.66%
-14.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bandly is an AI-generated Instagram legend. It was created by the founder and has 5 million plus post views. The team has brought Bandly the dog into the Web3 world through BAND. Bandly founder regularly creates AI content with Bandly, the Dog in current news situations. The videos will contain funny and relevant content tailored towards the masses of web 2 and web 3. The use of the IP ensures our project is unique and cannot be copied The team are experienced and well respected in web3.
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