سعر BANDIT (BANDIT)
سعر BANDIT (BANDIT) المباشر لليوم هو USD 0.086136. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 586.76K. يتم تحديث سعر BANDIT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BANDIT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.34K
- تغيير سعر BANDIT خلال اليوم هو -4.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.81M
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خلال اليوم، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ -0.00381666843305679 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00381666843305679
|-4.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BANDIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.10%
-4.24%
+9.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bandit project is a privacy-focused utility meme token built on Zano's Layer 1 blockchain. $BANDIT is designed to offer the same level of privacy as Zano, with privacy assured by the same cryptographic techniques that secure the Zano coin itself. Initially developed to showcase Zano’s confidential assets feature, $BANDIT is now expanding its ecosystem with privacy-enhancing tools. These include the Bandit Auto Trade Bot for seamless order execution on the Zano Trade DEX, and a Telegram-based wallet for sending and receiving $BANDIT and privacy coins directly through the app. More privacy-centric tools will continue to be developed, further enhancing the Zano ecosystem. $BANDIT is central to the tokenomics of this ecosystem, ensuring secure, private transactions while driving innovation and usability.
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