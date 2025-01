ما هو BANDIT ( BANDIT )

The Bandit project is a privacy-focused utility meme token built on Zano's Layer 1 blockchain. $BANDIT is designed to offer the same level of privacy as Zano, with privacy assured by the same cryptographic techniques that secure the Zano coin itself. Initially developed to showcase Zano’s confidential assets feature, $BANDIT is now expanding its ecosystem with privacy-enhancing tools. These include the Bandit Auto Trade Bot for seamless order execution on the Zano Trade DEX, and a Telegram-based wallet for sending and receiving $BANDIT and privacy coins directly through the app. More privacy-centric tools will continue to be developed, further enhancing the Zano ecosystem. $BANDIT is central to the tokenomics of this ecosystem, ensuring secure, private transactions while driving innovation and usability.

المصدر BANDIT (BANDIT) الموقع الرسمي