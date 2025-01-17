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سعر BANDIT (BANDIT) المباشر لليوم هو USD 0.086136 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 586.76K . يتم تحديث سعر BANDIT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BANDIT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.34K - تغيير سعر BANDIT خلال اليوم هو -4.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.81M

أداء سعر BANDIT (BANDIT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ -0.00381666843305679 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BANDIT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00381666843305679 -4.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BANDIT (BANDIT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BANDIT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.084158$ 0.084158 $ 0.084158 24 ساعة مرتفع $ 0.090812$ 0.090812 $ 0.090812 عالية طوال الوقت $ 0.135296$ 0.135296 $ 0.135296 تغير السعر (1 ساعة) +1.10% تغير السعر (1يوم) -4.24% تغير السعر (7 أيام) +9.01%

معلومات سوق BANDIT (BANDIT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: