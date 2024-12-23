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سعر Band Protocol (BAND) المباشر لليوم هو USD 1.4 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 215.49M . يتم تحديث سعر BAND مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Band Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.81M - تغيير سعر Band Protocol خلال اليوم هو +0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 154.44M

أداء سعر Band Protocol (BAND) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Band Protocol مقابل USD هو $ +0.00629769 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Band Protocol مقابل USD هو $ +0.0672855400 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Band Protocol مقابل USD هو $ +0.3100008800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Band Protocol مقابل USD هو $ +0.1335005292151482 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00629769 +0.45% 30 يوم $ +0.0672855400 +4.81% 60 يوم $ +0.3100008800 +22.14% 90 يوم $ +0.1335005292151482 +10.54%

تحليل سعر Band Protocol (BAND)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Band Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 24 ساعة مرتفع $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 عالية طوال الوقت $ 22.83$ 22.83 $ 22.83 تغير السعر (1 ساعة) +1.98% تغير السعر (1يوم) +0.45% تغير السعر (7 أيام) -25.77%

معلومات سوق Band Protocol (BAND)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: