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سعر Bancor Governance (VBNT) المباشر لليوم هو USD 0.6678 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VBNT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bancor Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.27 - تغيير سعر Bancor Governance خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bancor Governance (VBNT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ -0.0007175846395245 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ -0.0552972457 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ +0.4891317127 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ +0.1165125416641825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007175846395245 -0.10% 30 يوم $ -0.0552972457 -8.28% 60 يوم $ +0.4891317127 +73.25% 90 يوم $ +0.1165125416641825 +21.13%

تحليل سعر Bancor Governance (VBNT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bancor Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.65727$ 0.65727 $ 0.65727 24 ساعة مرتفع $ 0.682582$ 0.682582 $ 0.682582 عالية طوال الوقت $ 17.14$ 17.14 $ 17.14 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) +0.37%

معلومات سوق Bancor Governance (VBNT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: