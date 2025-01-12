سعر Bancor Governance (VBNT)
سعر Bancor Governance (VBNT) المباشر لليوم هو USD 0.6678. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VBNT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bancor Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 158.27
- تغيير سعر Bancor Governance خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ -0.0007175846395245 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ -0.0552972457 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ +0.4891317127 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bancor Governance مقابل USD هو $ +0.1165125416641825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0007175846395245
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0552972457
|-8.28%
|60 يوم
|$ +0.4891317127
|+73.25%
|90 يوم
|$ +0.1165125416641825
|+21.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bancor Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.84%
-0.10%
+0.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
vBNT is the governance token of Bancor. It is generated by users who stake BNT in any whitelisted pool and represents their % ownership of the pool. This makes vBNT similar to an LP token, except you can also use it to vote in Bancor governance. With the release of Vortex, you’ll also be able to use vBNT to borrow against your staked liquidity by swapping your vBNT for any token in the network.
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