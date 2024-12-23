سعر Banana Tape Wall (BTW)
سعر Banana Tape Wall (BTW) المباشر لليوم هو USD 0.00049219. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 494.47K. يتم تحديث سعر BTW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Banana Tape Wall الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 400.69K
- تغيير سعر Banana Tape Wall خلال اليوم هو -2.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M
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خلال اليوم، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ -0.0003928417 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ -0.0004057620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ -0.0008039877168270434 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.15%
|30 يوم
|$ -0.0003928417
|-79.81%
|60 يوم
|$ -0.0004057620
|-82.44%
|90 يوم
|$ -0.0008039877168270434
|-62.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Banana Tape Wall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-2.15%
-30.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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