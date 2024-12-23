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سعر Banana Tape Wall (BTW) المباشر لليوم هو USD 0.00049219 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 494.47K . يتم تحديث سعر BTW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Banana Tape Wall الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 400.69K - تغيير سعر Banana Tape Wall خلال اليوم هو -2.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.73M

أداء سعر Banana Tape Wall (BTW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ -0.0003928417 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ -0.0004057620 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Banana Tape Wall مقابل USD هو $ -0.0008039877168270434 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.15% 30 يوم $ -0.0003928417 -79.81% 60 يوم $ -0.0004057620 -82.44% 90 يوم $ -0.0008039877168270434 -62.02%

تحليل سعر Banana Tape Wall (BTW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Banana Tape Wall: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00048685$ 0.00048685 $ 0.00048685 24 ساعة مرتفع $ 0.00052111$ 0.00052111 $ 0.00052111 عالية طوال الوقت $ 0.01869428$ 0.01869428 $ 0.01869428 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -2.15% تغير السعر (7 أيام) -30.26%

معلومات سوق Banana Tape Wall (BTW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: