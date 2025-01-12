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سعر Bamboo DeFi (BAMBOO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BAMBOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bamboo DeFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.06K - تغيير سعر Bamboo DeFi خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bamboo DeFi (BAMBOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.13% 30 يوم $ 0 -17.29% 60 يوم $ 0 -17.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bamboo DeFi (BAMBOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bamboo DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00196382$ 0.00196382 $ 0.00196382 عالية طوال الوقت $ 4.42$ 4.42 $ 4.42 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) -3.06%

معلومات سوق Bamboo DeFi (BAMBOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: