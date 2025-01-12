سعر Bamboo DeFi (BAMBOO)
سعر Bamboo DeFi (BAMBOO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BAMBOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bamboo DeFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.06K
- تغيير سعر Bamboo DeFi خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bamboo DeFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.13%
|30 يوم
|$ 0
|-17.29%
|60 يوم
|$ 0
|-17.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bamboo DeFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
+0.13%
-3.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Bamboo DeFi is a decentralized ecosystem that encompasses financial services and a Play-And-Earn game using Blockchain technology. Thanks to its token, $BAMBOO, users can exchange it with other tokens, invest or use it in its future game, Hashapon. What makes your project unique? We are a project that takes into consideration its community: totally transparent, different and with a philosophy that transmits peace and tranquility. This is not only reflected in the decisions we make (with the help of the community), but also in our graphic style and communication decisions. History of your project. It all started in 2019, when the first tests with the token, the exchange and the community began. It was in 2020 when the first DAO was launched to launch the project on Ethereum and later launch it on other networks such as Polygon or BNB. What’s next for your project? We are launching a Play-And-Earn game called Hashapon to improve the stability of the $BAMBOO token. This will help reduce its working capital, plus it is building a new strategy with deflationary policies and give the value the token deserves. What can your token be used for? You can use $BAMBOO to exchange, invest or even to play our game Hashapon, among other utilities you can check in our Whitepaper.
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