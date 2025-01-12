سعر Bamboo Coin (BMBO)
سعر Bamboo Coin (BMBO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMBO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bamboo Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.53
- تغيير سعر Bamboo Coin خلال اليوم هو -0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BMBO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BMBO.
خلال اليوم، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-31.92%
|60 يوم
|$ 0
|+9.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bamboo Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.24%
-18.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bamboo Coin is a memecoin on the Solana network, with the aim to be community-owned and provide some fun to our lives. Bamboo Coin is inspired by the likes of Dogecoin and Shiba. It has all the upsides of Solana's blockchain (high scalability, high speed, low fees) while being a fun cryptocurrency to trade. Bamboo Coin aims to grow slow and steadily, much like the plant from which it gets its name.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BMBO إلى AUD
A$--
|1 BMBO إلى GBP
￡--
|1 BMBO إلى EUR
€--
|1 BMBO إلى USD
$--
|1 BMBO إلى MYR
RM--
|1 BMBO إلى TRY
₺--
|1 BMBO إلى JPY
¥--
|1 BMBO إلى RUB
₽--
|1 BMBO إلى INR
₹--
|1 BMBO إلى IDR
Rp--
|1 BMBO إلى PHP
₱--
|1 BMBO إلى EGP
￡E.--
|1 BMBO إلى BRL
R$--
|1 BMBO إلى CAD
C$--
|1 BMBO إلى BDT
৳--
|1 BMBO إلى NGN
₦--
|1 BMBO إلى UAH
₴--
|1 BMBO إلى VES
Bs--
|1 BMBO إلى PKR
Rs--
|1 BMBO إلى KZT
₸--
|1 BMBO إلى THB
฿--
|1 BMBO إلى TWD
NT$--
|1 BMBO إلى CHF
Fr--
|1 BMBO إلى HKD
HK$--
|1 BMBO إلى MAD
.د.م--