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سعر Bamboo Coin (BMBO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BMBO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bamboo Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.53 - تغيير سعر Bamboo Coin خلال اليوم هو -0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bamboo Coin (BMBO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bamboo Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.24% 30 يوم $ 0 -31.92% 60 يوم $ 0 +9.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bamboo Coin (BMBO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bamboo Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.24% تغير السعر (7 أيام) -18.48%

معلومات سوق Bamboo Coin (BMBO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: