توكنوميكس BAM by Scotty (BAM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BAM by Scotty (BAM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BAM by Scotty (BAM) $BAM is a CTO reclaimed by the community + artist Scotty Russell after the original token launched with stolen art. Instead of letting it die, Scotty and the community rallied, aligning it with his mission to empower artists on Solana. As Head of Artist Development through BONK Art Masters, he backs $BAM as an independent tribute supporting the creators of Solana. $BAM is described as the "artistic translation of the Bonk spirit," building on the success of Bonk ($BONK), one of the largest and most iconic Solana meme coins. الموقع الرسمي: https://x.com/i/communities/1916212839989318132 اشتر BAM الآن!

توكنوميكس BAM by Scotty (BAM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BAM by Scotty (BAM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 173.63K $ 173.63K $ 173.63K إجمالي العرض: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M العرض المتداول: $ 999.14M $ 999.14M $ 999.14M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 173.63K $ 173.63K $ 173.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00180516 $ 0.00180516 $ 0.00180516 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017288 $ 0.00017288 $ 0.00017288 معرفة المزيد عن سعر BAM by Scotty (BAM)

توكنوميكس BAM by Scotty (BAM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BAM by Scotty (BAM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BAM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BAM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BAM، استكشف السعر المباشر لتوكن BAM!

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