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سعر BAM by Scotty (BAM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.78K . يتم تحديث سعر BAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BAM by Scotty الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BAM by Scotty خلال اليوم هو -7.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.59M

أداء سعر BAM by Scotty (BAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BAM by Scotty مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BAM by Scotty مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BAM by Scotty مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BAM by Scotty مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BAM by Scotty (BAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BAM by Scotty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) -7.97% تغير السعر (7 أيام) -24.62%

معلومات سوق BAM by Scotty (BAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: