معلومات سعر Ballz of Steel (BALLZ) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00128515 $ 0.00128515 $ 0.00128515 24 ساعة منخفض $ 0.00143549 $ 0.00143549 $ 0.00143549 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00128515$ 0.00128515 $ 0.00128515 24 ساعة مرتفع $ 0.00143549$ 0.00143549 $ 0.00143549 عالية طوال الوقت $ 0.01151396$ 0.01151396 $ 0.01151396 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) -1.56% تغير السعر (7 أيام) +2.84% تغير السعر (7 أيام) +2.84%

سعر Ballz of Steel (BALLZ) في الوقت الحقيقي هو $0.00129857. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BALLZ بين أدنى سعر $ 0.00128515 وأعلى سعر $ 0.00143549، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBALLZ على الإطلاق هو $ 0.01151396، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BALLZ -0.34% على مدار الساعة الماضية، -1.56% على مدار 24 ساعة، و +2.84% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ballz of Steel (BALLZ)

القيمة السوقية $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.30M$ 1.30M $ 1.30M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Ballz of Steel هي $ 1.30M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BALLZ يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.30M.