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سعر Ballsy on Sui (BALLSY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.78K . يتم تحديث سعر BALLSY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ballsy on Sui الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ballsy on Sui خلال اليوم هو +37.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Ballsy on Sui (BALLSY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +37.21% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ballsy on Sui (BALLSY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ballsy on Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.69% تغير السعر (1يوم) +37.21% تغير السعر (7 أيام) +7.56%

معلومات سوق Ballsy on Sui (BALLSY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: