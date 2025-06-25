سعر Ballsy on Sui (BALLSY)
سعر Ballsy on Sui (BALLSY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.78K. يتم تحديث سعر BALLSY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ballsy on Sui الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ballsy on Sui خلال اليوم هو +37.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ballsy on Sui مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+37.21%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ballsy on Sui: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.69%
+37.21%
+7.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BALLSY was a fair launch on moonbags.io with a strong liquidity pool. The BALLSY team is filled with amazing artists and some of the best diamond hand SUI OGs who are very trusted within the space. The team bought 10% of the token supply. $BALLSY lives in all of us, to be ballsy is to be bold, gutsy, and unapologetically daring. It's when someone does something risky, rebellious, or courageous—even when it's uncomfortable or goes against the grain. Think of someone quitting a stable job to chase their passion, standing up to authority when it matters, or saying the hard truth no one else will. It's not about being reckless—it's about having the guts to act when most people would hesitate. (That's $BALLSY)
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