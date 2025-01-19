سعر BallSwap (BSP)
سعر BallSwap (BSP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BallSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.83
- تغيير سعر BallSwap خلال اليوم هو -48.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BSP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BSP.
خلال اليوم، كان سعر BallSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BallSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BallSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BallSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-48.36%
|30 يوم
|$ 0
|-51.32%
|60 يوم
|$ 0
|+88.14%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BallSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-48.36%
+9.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BALLSWAP is BitBall Ecosystem’s New product, entering DeFi market with community rewards empowering a dex swapper with farming features planned for future.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BSP إلى AUD
A$--
|1 BSP إلى GBP
￡--
|1 BSP إلى EUR
€--
|1 BSP إلى USD
$--
|1 BSP إلى MYR
RM--
|1 BSP إلى TRY
₺--
|1 BSP إلى JPY
¥--
|1 BSP إلى RUB
₽--
|1 BSP إلى INR
₹--
|1 BSP إلى IDR
Rp--
|1 BSP إلى PHP
₱--
|1 BSP إلى EGP
￡E.--
|1 BSP إلى BRL
R$--
|1 BSP إلى CAD
C$--
|1 BSP إلى BDT
৳--
|1 BSP إلى NGN
₦--
|1 BSP إلى UAH
₴--
|1 BSP إلى VES
Bs--
|1 BSP إلى PKR
Rs--
|1 BSP إلى KZT
₸--
|1 BSP إلى THB
฿--
|1 BSP إلى TWD
NT$--
|1 BSP إلى CHF
Fr--
|1 BSP إلى HKD
HK$--
|1 BSP إلى MAD
.د.م--