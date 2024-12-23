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سعر Balls of Fate (BOF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 910.03K . يتم تحديث سعر BOF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Balls of Fate الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.60K - تغيير سعر Balls of Fate خلال اليوم هو -4.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر Balls of Fate (BOF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Balls of Fate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Balls of Fate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Balls of Fate مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Balls of Fate مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.98% 30 يوم $ 0 -78.80% 60 يوم $ 0 -91.01% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Balls of Fate (BOF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Balls of Fate: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04375208$ 0.04375208 $ 0.04375208 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) -4.98% تغير السعر (7 أيام) -20.31%

معلومات سوق Balls of Fate (BOF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: