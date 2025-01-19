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سعر Ball (BALL) المباشر لليوم هو USD 0.02468925 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BALL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ball الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.51 - تغيير سعر Ball خلال اليوم هو -0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ball (BALL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ball مقابل USD هو $ -0.00023951229471459 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ball مقابل USD هو $ -0.0001205427 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ball مقابل USD هو $ +0.0011180921 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ball مقابل USD هو $ +0.001889673395098713 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00023951229471459 -0.96% 30 يوم $ -0.0001205427 -0.48% 60 يوم $ +0.0011180921 +4.53% 90 يوم $ +0.001889673395098713 +8.29%

تحليل سعر Ball (BALL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ball: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02460339$ 0.02460339 $ 0.02460339 24 ساعة مرتفع $ 0.02492876$ 0.02492876 $ 0.02492876 عالية طوال الوقت $ 271.72$ 271.72 $ 271.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -0.96% تغير السعر (7 أيام) +1.26%

معلومات سوق Ball (BALL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: