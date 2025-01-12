سعر Bald World Order (BALD)
سعر Bald World Order (BALD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.12K. يتم تحديث سعر BALD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bald World Order الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.64
- تغيير سعر Bald World Order خلال اليوم هو -2.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.08%
|30 يوم
|$ 0
|-76.31%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bald World Order: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
-2.08%
-23.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.
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