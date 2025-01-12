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سعر Bald World Order (BALD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 52.12K . يتم تحديث سعر BALD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bald World Order الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.64 - تغيير سعر Bald World Order خلال اليوم هو -2.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Bald World Order (BALD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bald World Order مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.08% 30 يوم $ 0 -76.31% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bald World Order (BALD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bald World Order: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.74% تغير السعر (1يوم) -2.08% تغير السعر (7 أيام) -23.06%

معلومات سوق Bald World Order (BALD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: