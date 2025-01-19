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سعر Balancer Stable USD (STABAL3)

USD

مخطط سعر Balancer Stable USD (STABAL3) المباشر

$1.016
$1.016$1.016
-0.60%(1D)

سعر Balancer Stable USD (STABAL3) لليوم

سعر Balancer Stable USD (STABAL3) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STABAL3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Balancer Stable USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.99K
- تغيير سعر Balancer Stable USD خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Balancer Stable USD (STABAL3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.007092705654784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.0023571200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.0012773152 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ +0.0077223795372232 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.007092705654784-0.69%
30 يوم$ -0.0023571200-0.23%
60 يوم$ -0.0012773152-0.12%
90 يوم$ +0.0077223795372232+0.77%

تحليل سعر Balancer Stable USD (STABAL3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Balancer Stable USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

-0.32%

-0.69%

-0.06%

معلومات سوق Balancer Stable USD (STABAL3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K

0.00
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ما هو Balancer Stable USD ( STABAL3 )

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المصدر Balancer Stable USD (STABAL3)

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عملة STABAL3 إلى العملات المحلية

1 STABAL3 إلى AUD
A$1.63576
1 STABAL3 إلى GBP
0.83312
1 STABAL3 إلى EUR
0.98552
1 STABAL3 إلى USD
$1.016
1 STABAL3 إلى MYR
RM4.572
1 STABAL3 إلى TRY
35.99688
1 STABAL3 إلى JPY
¥158.77032
1 STABAL3 إلى RUB
104.12984
1 STABAL3 إلى INR
87.96528
1 STABAL3 إلى IDR
Rp16,655.73504
1 STABAL3 إلى PHP
59.4868
1 STABAL3 إلى EGP
￡E.51.2064
1 STABAL3 إلى BRL
R$6.1976
1 STABAL3 إلى CAD
C$1.46304
1 STABAL3 إلى BDT
123.444
1 STABAL3 إلى NGN
1,582.55208
1 STABAL3 إلى UAH
42.78376
1 STABAL3 إلى VES
Bs54.864
1 STABAL3 إلى PKR
Rs283.24048
1 STABAL3 إلى KZT
539.27248
1 STABAL3 إلى THB
฿34.94024
1 STABAL3 إلى TWD
NT$33.41624
1 STABAL3 إلى CHF
Fr0.92456
1 STABAL3 إلى HKD
HK$7.90448
1 STABAL3 إلى MAD
.د.م10.20064