احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر STABAL3 مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر STABAL3.

سعر Balancer Stable USD (STABAL3) المباشر لليوم هو USD 1.016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STABAL3 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Balancer Stable USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.99K - تغيير سعر Balancer Stable USD خلال اليوم هو -0.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Balancer Stable USD (STABAL3) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.007092705654784 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.0023571200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.0012773152 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ +0.0077223795372232 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.007092705654784 -0.69% 30 يوم $ -0.0023571200 -0.23% 60 يوم $ -0.0012773152 -0.12% 90 يوم $ +0.0077223795372232 +0.77%

تحليل سعر Balancer Stable USD (STABAL3)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Balancer Stable USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 24 ساعة مرتفع $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 عالية طوال الوقت $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -0.69% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Balancer Stable USD (STABAL3)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: