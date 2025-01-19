سعر Balancer Stable USD (STABAL3)
سعر Balancer Stable USD (STABAL3) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر STABAL3 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Balancer Stable USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.99K
- تغيير سعر Balancer Stable USD خلال اليوم هو -0.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.007092705654784 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.0023571200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ -0.0012773152 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Balancer Stable USD مقابل USD هو $ +0.0077223795372232 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.007092705654784
|-0.69%
|30 يوم
|$ -0.0023571200
|-0.23%
|60 يوم
|$ -0.0012773152
|-0.12%
|90 يوم
|$ +0.0077223795372232
|+0.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Balancer Stable USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-0.69%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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