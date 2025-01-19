سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP)
سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) المباشر لليوم هو USD 0.427154. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر DLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Balancer 80 RDNT 20 WETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 260.85
- تغيير سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH خلال اليوم هو -4.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0204997765261869 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0216552554 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0103402450 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0170146746224907 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0204997765261869
|-4.57%
|30 يوم
|$ -0.0216552554
|-5.06%
|60 يوم
|$ -0.0103402450
|-2.42%
|90 يوم
|$ -0.0170146746224907
|-3.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-4.57%
+2.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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