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سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) المباشر لليوم هو USD 0.427154 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر DLP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Balancer 80 RDNT 20 WETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 260.85 - تغيير سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH خلال اليوم هو -4.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0204997765261869 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0216552554 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0103402450 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH مقابل USD هو $ -0.0170146746224907 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0204997765261869 -4.57% 30 يوم $ -0.0216552554 -5.06% 60 يوم $ -0.0103402450 -2.42% 90 يوم $ -0.0170146746224907 -3.83%

تحليل سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Balancer 80 RDNT 20 WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.407327$ 0.407327 $ 0.407327 24 ساعة مرتفع $ 0.447654$ 0.447654 $ 0.447654 عالية طوال الوقت $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 تغير السعر (1 ساعة) -1.13% تغير السعر (1يوم) -4.57% تغير السعر (7 أيام) +2.00%

معلومات سوق Balancer 80 RDNT 20 WETH (DLP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: