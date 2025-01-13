سعر Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH)
سعر Balancer 80 BAL 20 WETH (B-80BAL-20WETH) المباشر لليوم هو USD 9.06. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر B-80BAL-20WETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Balancer 80 BAL 20 WETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.74K
- تغيير سعر Balancer 80 BAL 20 WETH خلال اليوم هو +1.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر B-80BAL-20WETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر B-80BAL-20WETH.
خلال اليوم، كان سعر Balancer 80 BAL 20 WETH مقابل USD هو $ +0.163181 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Balancer 80 BAL 20 WETH مقابل USD هو $ -4.0619486220 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Balancer 80 BAL 20 WETH مقابل USD هو $ +1.1713646820 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Balancer 80 BAL 20 WETH مقابل USD هو $ +2.043930917412053 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.163181
|+1.84%
|30 يوم
|$ -4.0619486220
|-44.83%
|60 يوم
|$ +1.1713646820
|+12.93%
|90 يوم
|$ +2.043930917412053
|+29.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Balancer 80 BAL 20 WETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.30%
+1.84%
-6.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The 80/20 BAL/WETH Balancer pool token represents the vote locked escrow token (veBAL) for the Balancer platform.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 B-80BAL-20WETH إلى AUD
A$14.6772
|1 B-80BAL-20WETH إلى GBP
￡7.3386
|1 B-80BAL-20WETH إلى EUR
€8.7882
|1 B-80BAL-20WETH إلى USD
$9.06
|1 B-80BAL-20WETH إلى MYR
RM40.6794
|1 B-80BAL-20WETH إلى TRY
₺320.724
|1 B-80BAL-20WETH إلى JPY
¥1,428.4902
|1 B-80BAL-20WETH إلى RUB
₽920.7678
|1 B-80BAL-20WETH إلى INR
₹780.7002
|1 B-80BAL-20WETH إلى IDR
Rp148,524.5664
|1 B-80BAL-20WETH إلى PHP
₱534.54
|1 B-80BAL-20WETH إلى EGP
￡E.457.53
|1 B-80BAL-20WETH إلى BRL
R$55.4472
|1 B-80BAL-20WETH إلى CAD
C$13.0464
|1 B-80BAL-20WETH إلى BDT
৳1,110.1218
|1 B-80BAL-20WETH إلى NGN
₦14,112.1278
|1 B-80BAL-20WETH إلى UAH
₴384.7782
|1 B-80BAL-20WETH إلى VES
Bs480.18
|1 B-80BAL-20WETH إلى PKR
Rs2,534.2632
|1 B-80BAL-20WETH إلى KZT
₸4,803.7932
|1 B-80BAL-20WETH إلى THB
฿314.2008
|1 B-80BAL-20WETH إلى TWD
NT$299.9766
|1 B-80BAL-20WETH إلى CHF
Fr8.2446
|1 B-80BAL-20WETH إلى HKD
HK$70.4868
|1 B-80BAL-20WETH إلى MAD
.د.م91.4154