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سعر Baklava (BAVA) المباشر لليوم هو USD 0.00788676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.16M . يتم تحديث سعر BAVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Baklava الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.05K - تغيير سعر Baklava خلال اليوم هو -10.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 654.65M

أداء سعر Baklava (BAVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.00087683452594323 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.0043992962 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.0057396589 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.01794709480779687 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00087683452594323 -10.00% 30 يوم $ -0.0043992962 -55.78% 60 يوم $ -0.0057396589 -72.77% 90 يوم $ -0.01794709480779687 -69.47%

تحليل سعر Baklava (BAVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Baklava: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00780934$ 0.00780934 $ 0.00780934 24 ساعة مرتفع $ 0.00879895$ 0.00879895 $ 0.00879895 عالية طوال الوقت $ 0.147726$ 0.147726 $ 0.147726 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -10.00% تغير السعر (7 أيام) -38.67%

معلومات سوق Baklava (BAVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: