سعر Baklava (BAVA)
سعر Baklava (BAVA) المباشر لليوم هو USD 0.00788676. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.16M. يتم تحديث سعر BAVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Baklava الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.05K
- تغيير سعر Baklava خلال اليوم هو -10.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 654.65M
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خلال اليوم، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.00087683452594323 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.0043992962 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.0057396589 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Baklava مقابل USD هو $ -0.01794709480779687 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00087683452594323
|-10.00%
|30 يوم
|$ -0.0043992962
|-55.78%
|60 يوم
|$ -0.0057396589
|-72.77%
|90 يوم
|$ -0.01794709480779687
|-69.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Baklava: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.52%
-10.00%
-38.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Baklava Space is designed as a combination of automated yield farming for your LP tokens and a synthetic creation mechanism using LP tokens. In Baklava Space, users keep 100% their original LP tokens and at the same time, Baklava is optimising the yield from user's LP token by actively auto-compounding the LP with lowest possible cost (all APY shown have already included fees), earning $BAVA rewards, and (soon) earning synthetic asset profits.
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