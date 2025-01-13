سعر BakeryTools (TBAKE)
سعر BakeryTools (TBAKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر TBAKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BakeryTools الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.35
- تغيير سعر BakeryTools خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BakeryTools مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BakeryTools مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BakeryTools مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BakeryTools مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-2.09%
|60 يوم
|$ 0
|-18.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BakeryTools: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.02%
-1.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bakerytools is as hub and trading tool for binance smart chain pairs, pool explorer and a hotspot listing for private and presales.
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