سعر BAKENEKO (BAKENEKO)
سعر BAKENEKO (BAKENEKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 170.36K. يتم تحديث سعر BAKENEKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BAKENEKO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.64K
- تغيير سعر BAKENEKO خلال اليوم هو -9.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 573.19B
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خلال اليوم، كان سعر BAKENEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BAKENEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BAKENEKO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BAKENEKO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BAKENEKO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
-9.73%
-68.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated cat themed token. Making BNB great again! Making BNB Great Again BSC coolest cat coin $BAKENEKO is aI-generated community meme token. Is a type of Japanese yokai, or supernatural cat on BNB chain. More specifically, it is a kaibyo. Although they are more commonly known as monster cats but bakeneko have a chivalrous spirit and only use their swords against evil. Bakeneko is a social cat that love to have fun and live the normal life.
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