سعر bAInance Labs (BAINANCE)
سعر bAInance Labs (BAINANCE) المباشر لليوم هو USD 0.00135117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BAINANCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bAInance Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63K
- تغيير سعر bAInance Labs خلال اليوم هو -36.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ -0.0007930148764957 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0007930148764957
|-36.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bAInance Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-36.98%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health. bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.
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