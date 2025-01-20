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سعر bAInance Labs (BAINANCE) المباشر لليوم هو USD 0.00135117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BAINANCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق bAInance Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.63K - تغيير سعر bAInance Labs خلال اليوم هو -36.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر bAInance Labs (BAINANCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ -0.0007930148764957 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر bAInance Labs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0007930148764957 -36.98% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر bAInance Labs (BAINANCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر bAInance Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00124099$ 0.00124099 $ 0.00124099 24 ساعة مرتفع $ 0.00216923$ 0.00216923 $ 0.00216923 عالية طوال الوقت $ 0.00218403$ 0.00218403 $ 0.00218403 تغير السعر (1 ساعة) +0.86% تغير السعر (1يوم) -36.98% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق bAInance Labs (BAINANCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: