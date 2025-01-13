سعر Bahamas (BAHAMAS)
سعر Bahamas (BAHAMAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BAHAMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bahamas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.97
- تغيير سعر Bahamas خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bahamas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bahamas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bahamas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bahamas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.46%
|30 يوم
|$ 0
|-16.06%
|60 يوم
|$ 0
|+8.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bahamas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.46%
+6.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bahamas Token is a hybrid meme and utility token, seamlessly blending playful meme elements with practical utility. The ecosystem will encompasses a virtual casino and P2P/P2E gaming, providing users with diverse functionalities beyond its meme status. In the virtual paradise of BAHAMAS, users can experience the thrill of crypto gains and in-game battles, celebrating success within this unique DeFi project.
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