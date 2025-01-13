سعر BAGEL Coin (BAGEL)
سعر BAGEL Coin (BAGEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BAGEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BAGEL Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.61K
- تغيير سعر BAGEL Coin خلال اليوم هو -0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BAGEL Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BAGEL Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BAGEL Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BAGEL Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-19.92%
|60 يوم
|$ 0
|-8.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BAGEL Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.41%
-3.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BAGEL — Farcaster-native scenecoin created with and for the community. EVERYTHING TO THE $BAGEL
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