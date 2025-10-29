معلومات سعر Bag on Bonk (BAG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00024418 $ 0.00024418 $ 0.00024418 24 ساعة منخفض $ 0.00027054 $ 0.00027054 $ 0.00027054 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00024418$ 0.00024418 $ 0.00024418 24 ساعة مرتفع $ 0.00027054$ 0.00027054 $ 0.00027054 عالية طوال الوقت $ 0.0010115$ 0.0010115 $ 0.0010115 أدنى سعر $ 0.00015044$ 0.00015044 $ 0.00015044 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) +7.01% تغير السعر (7 أيام) +19.30% تغير السعر (7 أيام) +19.30%

سعر Bag on Bonk (BAG) في الوقت الحقيقي هو $0.0002669. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAG بين أدنى سعر $ 0.00024418 وأعلى سعر $ 0.00027054، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAG على الإطلاق هو $ 0.0010115، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00015044.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAG -0.17% على مدار الساعة الماضية، +7.01% على مدار 24 ساعة، و +19.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bag on Bonk (BAG)

القيمة السوقية $ 268.32K$ 268.32K $ 268.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 268.32K$ 268.32K $ 268.32K إمداد دورة التداول 999.81M 999.81M 999.81M إجمالي العرض 999,811,730.401937 999,811,730.401937 999,811,730.401937

القيمة السوقية الحالية لـ Bag on Bonk هي $ 268.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAG يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999811730.401937. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 268.32K.