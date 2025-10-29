سعر Bag on Bonk المباشر اليوم هو 0.0002669 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BAG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BAG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bag on Bonk المباشر اليوم هو 0.0002669 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BAG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BAG بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Bag on Bonk (BAG)

السعر المباشر لـ 1 BAG إلى USD:

$0.0002669
$0.0002669$0.0002669
+7.00%1D
مخطط أسعار Bag on Bonk (BAG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:41:42 (UTC+8)

معلومات سعر Bag on Bonk (BAG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00024418
$ 0.00024418$ 0.00024418
24 ساعة منخفض
$ 0.00027054
$ 0.00027054$ 0.00027054
24 ساعة مرتفع

$ 0.00024418
$ 0.00024418$ 0.00024418

$ 0.00027054
$ 0.00027054$ 0.00027054

$ 0.0010115
$ 0.0010115$ 0.0010115

$ 0.00015044
$ 0.00015044$ 0.00015044

-0.17%

+7.01%

+19.30%

+19.30%

سعر Bag on Bonk (BAG) في الوقت الحقيقي هو $0.0002669. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BAG بين أدنى سعر $ 0.00024418 وأعلى سعر $ 0.00027054، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBAG على الإطلاق هو $ 0.0010115، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00015044.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BAG -0.17% على مدار الساعة الماضية، +7.01% على مدار 24 ساعة، و +19.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bag on Bonk (BAG)

$ 268.32K
$ 268.32K$ 268.32K

--
----

$ 268.32K
$ 268.32K$ 268.32K

999.81M
999.81M 999.81M

999,811,730.401937
999,811,730.401937 999,811,730.401937

القيمة السوقية الحالية لـ Bag on Bonk هي $ 268.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAG يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999811730.401937. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 268.32K.

سجل سعر Bag on Bonk (BAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bag on Bonk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bag on Bonk مقابل USD هو $ -0.0000354099 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bag on Bonk مقابل USD هو $ -0.0001952158 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bag on Bonk مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+7.01%
30 يوم$ -0.0000354099-13.26%
60 يوم$ -0.0001952158-73.14%
90 يوم$ 0--

ما هو Bag on Bonk ( BAG )

What Is BAG Token?

BAG Token is a memecoin launched on Solana on July 5, 2025. The project is built around the backpack as a cultural symbol on Bonk, representing the idea of carrying value, memes, and identity across Web3.

BAG Token has been a recognisable symbol within the Bonk ecosystem even prior to its official launch, serving as a cultural marker for Solana’s meme-fi community. In July 2025, the project underwent a community takeover, placing future development and direction under the control of its holder base.

While its foundation is meme culture, BAG Token is also expanding into practical applications through gaming-focused decentralized applications (DApps) and staking. Its identity as the “backpack of the blockchain” reflects its dual role as both a cultural emblem and a functional Solana token.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Bag on Bonk (BAG)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Bag on Bonk (USD)

كم ستكون قيمة Bag on Bonk (BAG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bag on Bonk (BAG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bag on Bonk.

تحقق الآن من توقعات سعر Bag on Bonk!

عملة BAG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bag on Bonk (BAG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bag on Bonk (BAG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BAG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bag on Bonk (BAG)

كم يساوي Bag on Bonk (BAG) اليوم؟
سعر BAG المباشر في USD هو USD 0.0002669، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BAG إلى USD الحالي؟
سعر BAG إلى USD الحالي هو $ 0.0002669. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bag on Bonk ؟
القيمة السوقية لعملة BAG هي $ 268.32K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BAG؟
العرض المتداول لتوكن BAG هو 999.81M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BAG؟
حقق BAG سعرًا قياسيًا قدره 0.0010115 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BAG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00015044 BAG.
ما هو حجم تداول BAG؟
حجم تداول BAG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BAG هذا العام؟
قد يرتفع BAG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BAG لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Bag on Bonk (BAG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

