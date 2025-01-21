سعر Bafi Finance (BAFI)
سعر Bafi Finance (BAFI) المباشر لليوم هو USD 0.536639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BAFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bafi Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.15
- تغيير سعر Bafi Finance خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ +0.0456282139 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ +0.0550494482 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ +0.07994091549282353 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0456282139
|+8.50%
|60 يوم
|$ +0.0550494482
|+10.26%
|90 يوم
|$ +0.07994091549282353
|+17.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bafi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BAFI FINANCE is a binance smart chain project aim to revolutionise the IDO Launchpad, Swap, farming and gaming platform with unique features. BAFI Finance is a decentralized exchange built on binance smart chain, with a lots of other features that let you swap tokens, play game, conduct IDO, provide liquidity, stake and earn tokens, bridge cross-chain tokens, NFT and yield farming pools.
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