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سعر Bafi Finance (BAFI) المباشر لليوم هو USD 0.536639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BAFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bafi Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.15 - تغيير سعر Bafi Finance خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bafi Finance (BAFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ +0.0456282139 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ +0.0550494482 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bafi Finance مقابل USD هو $ +0.07994091549282353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0456282139 +8.50% 60 يوم $ +0.0550494482 +10.26% 90 يوم $ +0.07994091549282353 +17.50%

تحليل سعر Bafi Finance (BAFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bafi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 43.81$ 43.81 $ 43.81 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.22%

معلومات سوق Bafi Finance (BAFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: