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سعر Badger Sett Badger (BBADGER) المباشر لليوم هو USD 4.14 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BBADGER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Badger Sett Badger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.77 - تغيير سعر Badger Sett Badger خلال اليوم هو -0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Badger Sett Badger (BBADGER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ -0.005538020813265 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ -0.0054734940 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ -0.0205037640 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ +0.6466249498395465 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.005538020813265 -0.13% 30 يوم $ -0.0054734940 -0.13% 60 يوم $ -0.0205037640 -0.49% 90 يوم $ +0.6466249498395465 +18.51%

تحليل سعر Badger Sett Badger (BBADGER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Badger Sett Badger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.94$ 3.94 $ 3.94 24 ساعة مرتفع $ 4.19$ 4.19 $ 4.19 عالية طوال الوقت $ 647.66$ 647.66 $ 647.66 تغير السعر (1 ساعة) +1.58% تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) -0.33%

معلومات سوق Badger Sett Badger (BBADGER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: