سعر Badger Sett Badger (BBADGER)
سعر Badger Sett Badger (BBADGER) المباشر لليوم هو USD 4.14. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBADGER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Badger Sett Badger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 282.77
- تغيير سعر Badger Sett Badger خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ -0.005538020813265 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ -0.0054734940 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ -0.0205037640 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Badger Sett Badger مقابل USD هو $ +0.6466249498395465 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.005538020813265
|-0.13%
|30 يوم
|$ -0.0054734940
|-0.13%
|60 يوم
|$ -0.0205037640
|-0.49%
|90 يوم
|$ +0.6466249498395465
|+18.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Badger Sett Badger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.58%
-0.13%
-0.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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