سعر BADCATsol ($BADCAT)
سعر BADCATsol ($BADCAT) المباشر لليوم هو USD 0.0117305. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.12M. يتم تحديث سعر $BADCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BADCATsol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.64K
- تغيير سعر BADCATsol خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 777.78M
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خلال اليوم، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ +0.0161044949 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.72%
|30 يوم
|$ +0.0161044949
|+137.29%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BADCATsol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.53%
-0.72%
-12.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BADCAT is all about fun. While this cheeky cat might have a rebellious side, its true mission is to bring people together and spread positive energy. Join a vibrant community, grab some cool merch, play the fun FAP game, and even help real-life dogs and cats along the way! In of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. In a world of chaos, BadCat stands tall—one bold move at a time, turning risks into rewards and proving he’s the top cat in town. BadCat’S a lazy, degenerate gambler.
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