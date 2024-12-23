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سعر BADCATsol ($BADCAT) المباشر لليوم هو USD 0.0117305 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.12M . يتم تحديث سعر $BADCAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BADCATsol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 256.64K - تغيير سعر BADCATsol خلال اليوم هو -0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 777.78M

أداء سعر BADCATsol ($BADCAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ +0.0161044949 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BADCATsol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.72% 30 يوم $ +0.0161044949 +137.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BADCATsol ($BADCAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BADCATsol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01170313$ 0.01170313 $ 0.01170313 24 ساعة مرتفع $ 0.01264567$ 0.01264567 $ 0.01264567 عالية طوال الوقت $ 0.02162212$ 0.02162212 $ 0.02162212 تغير السعر (1 ساعة) -4.53% تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -12.53%

معلومات سوق BADCATsol ($BADCAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: