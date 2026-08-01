سعر Bad Rudi اليوم

السعر المباشر لمشروع Bad Rudi (BADRUDI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BADRUDI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BADRUDI.

يحتل Bad Rudi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,541.73، مع عرض متداول قدره 999.93M BADRUDI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BADRUDI بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00160826، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BADRUDI بمقدار +6.29% خلال الساعة الماضية و+11.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bad Rudi (BADRUDI)

القيمة السوقية $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.54K$ 15.54K $ 15.54K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,927,120.355566 999,927,120.355566 999,927,120.355566

القيمة السوقية الحالية لـ Bad Rudi هي $ 15.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BADRUDI يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999927120.355566. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.54K.