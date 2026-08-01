سعر Bad Credit Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Bad Credit Coin (BCC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BCC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BCC.

يحتل Bad Credit Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 23,860، مع عرض متداول قدره 1.68B BCC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BCC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BCC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bad Credit Coin (BCC)

القيمة السوقية $ 23.86K$ 23.86K $ 23.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 42.61K$ 42.61K $ 42.61K إمداد دورة التداول 1.68B 1.68B 1.68B إجمالي العرض 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081 2,999,984,005.518081

القيمة السوقية الحالية لـ Bad Credit Coin هي $ 23.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BCC يبلغ 1.68B، مع إجمالي عرض 2999984005.518081. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 42.61K.