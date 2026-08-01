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سعر Bad At Trading المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SOBAT هي 142,495 USD. تابع تحديثات أسعار SOBAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bad At Trading المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ SOBAT هي 142,495 USD. تابع تحديثات أسعار SOBAT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SOBAT

معلومات سعر SOBAT

ما هو SOBAT

الموقع الرسمي لـ SOBAT

اقتصاد توكن SOBAT

توقعات سعر SOBAT

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سعر Bad At Trading (SOBAT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SOBAT إلى USD:

$0.00014253
$0.00014253$0.00014253
-0.12%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bad At Trading (SOBAT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:33:04 (UTC+8)

سعر Bad At Trading اليوم

السعر المباشر لمشروع Bad At Trading (SOBAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOBAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOBAT.

يحتل Bad At Trading حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 142,495، مع عرض متداول قدره 999.87M SOBAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOBAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOBAT بمقدار +3.61% خلال الساعة الماضية و-55.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.71K.

معلومات سوق Bad At Trading (SOBAT)

$ 142.50K
$ 142.50K$ 142.50K

$ 7.71K
$ 7.71K$ 7.71K

$ 142.50K
$ 142.50K$ 142.50K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,765.463658
999,870,765.463658 999,870,765.463658

القيمة السوقية الحالية لـ Bad At Trading هي $ 142.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.71K. العرض المتداول لـ SOBAT يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999870765.463658. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.50K.

سجل سعر Bad At Trading بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.61%

-12.07%

-55.58%

-55.58%

سجل سعر Bad At Trading (SOBAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bad At Trading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bad At Trading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bad At Trading مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bad At Trading مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-12.07%
30 يوم$ 0-19.31%
60 يوم$ 0+78.46%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Bad At Trading

Bad At Trading (SOBAT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SOBAT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBad At Trading (SOBAT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bad At Trading نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bad At Trading الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SOBAT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bad At Trading.

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المصدر Bad At Trading (SOBAT)

الموقع الرسمي

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن Bad At Trading

ما هو سعر التداول المباشر لـ Bad At Trading اليوم؟

يبلغ سعر تداول Bad At Trading الحالي $، وهو محدث في الوقت الفعلي. يعكس هذا السعر بيانات مجمعة من أسواق متعددة، مما يضمن تمثيلًا دقيقًا للعرض والطلب العالمي.

ما حجم نشاط التداول لـ SOBAT؟

سجلت SOBAT حجم تداول خلال 24 ساعة بلغ $--. تعد هذه المقياس مهمًا لتقييم ظروف السيولة — فكلما ارتفع الحجم، عادةً ما يعني ذلك أسواقًا أكثر نشاطًا وتنفيذًا أكثر سلاسة للأوامر.

ما أداء سعر Bad At Trading اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهدت Bad At Trading تحركًا في السعر بنسبة -12.07%. يشير الاتجاه الإيجابي إلى اهتمام شراء أقوى، بينما قد يعكس الاتجاه السلبي ضغط بيع على المدى القصير أو تراجعات أوسع في السوق.

ما نطاق الأسعار الذي تداول به Bad At Trading اليوم؟

خلال اليوم الماضي، تذبذبت Bad At Trading بين $ و$، مما يمنح المتداولين رؤية حول التقلبات داخل اليوم ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bad At Trading

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:33:04 (UTC+8)

تحديثات Bad At Trading (SOBAT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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