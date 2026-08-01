سعر Bad At Trading اليوم

السعر المباشر لمشروع Bad At Trading (SOBAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.08% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOBAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SOBAT.

يحتل Bad At Trading حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 142,495، مع عرض متداول قدره 999.87M SOBAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOBAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SOBAT بمقدار +3.61% خلال الساعة الماضية و-55.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.71K.

معلومات سوق Bad At Trading (SOBAT)

القيمة السوقية $ 142.50K$ 142.50K $ 142.50K الحجم (24 ساعة) $ 7.71K$ 7.71K $ 7.71K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 142.50K$ 142.50K $ 142.50K إمداد دورة التداول 999.87M 999.87M 999.87M إجمالي العرض 999,870,765.463658 999,870,765.463658 999,870,765.463658

القيمة السوقية الحالية لـ Bad At Trading هي $ 142.50K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.71K. العرض المتداول لـ SOBAT يبلغ 999.87M، مع إجمالي عرض 999870765.463658. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 142.50K.