سعر BaconDAO (BACON)
سعر BaconDAO (BACON) المباشر لليوم هو USD 0.0003734. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BACON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaconDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K
- تغيير سعر BaconDAO خلال اليوم هو -8.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ -0.0000750254 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ +0.0000873661 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ -0.0000672760174621212 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.91%
|30 يوم
|$ -0.0000750254
|-20.09%
|60 يوم
|$ +0.0000873661
|+23.40%
|90 يوم
|$ -0.0000672760174621212
|-15.26%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaconDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-8.91%
-31.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BaconDAO (BACON) is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) for collaborative learning and investing in Cryptocurrencies. The mission of the organization is to create the largest and most knowledgeable Crypto community, harnessing its group knowledge to help members learn and profit from Cryptocurrencies. BACON token holders have access to its membership content such as daily IDO s, Bitcoin and Altcoin Technical Analysis, Educational curriculum, Alpha s, NFTs and private sale deals. BACON is the governance token which will allow members to vote on the content and deals offered in the community. BaconDAO plans to build a NFT launchpad with NFT Tickets representing vested private sale tokens. BaconDAO will use the power of a Decentralized Autonomous Organization (DAO) to amass the largest community and simultaneously improve the group’s content, services, and investment opportunities.
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