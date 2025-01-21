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سعر BaconDAO (BACON) المباشر لليوم هو USD 0.0003734 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BACON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BaconDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.49K - تغيير سعر BaconDAO خلال اليوم هو -8.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر BaconDAO (BACON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ -0.0000750254 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ +0.0000873661 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BaconDAO مقابل USD هو $ -0.0000672760174621212 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.91% 30 يوم $ -0.0000750254 -20.09% 60 يوم $ +0.0000873661 +23.40% 90 يوم $ -0.0000672760174621212 -15.26%

تحليل سعر BaconDAO (BACON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BaconDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00033879$ 0.00033879 $ 0.00033879 24 ساعة مرتفع $ 0.00042861$ 0.00042861 $ 0.00042861 عالية طوال الوقت $ 0.489454$ 0.489454 $ 0.489454 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -8.91% تغير السعر (7 أيام) -31.50%

معلومات سوق BaconDAO (BACON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: