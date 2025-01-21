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سعر Backstage Pass Notes (NOTES) المباشر لليوم هو USD 0.0040751 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر NOTES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backstage Pass Notes الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.51 - تغيير سعر Backstage Pass Notes خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backstage Pass Notes (NOTES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ -0.0002570833 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ -0.0019748464 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ -0.003612021547168767 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002570833 -6.30% 60 يوم $ -0.0019748464 -48.46% 90 يوم $ -0.003612021547168767 -46.98%

تحليل سعر Backstage Pass Notes (NOTES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backstage Pass Notes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.131062$ 0.131062 $ 0.131062 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.68%

معلومات سوق Backstage Pass Notes (NOTES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: