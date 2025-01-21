سعر Backstage Pass Notes (NOTES)
سعر Backstage Pass Notes (NOTES) المباشر لليوم هو USD 0.0040751. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NOTES مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backstage Pass Notes الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.51
- تغيير سعر Backstage Pass Notes خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ -0.0002570833 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ -0.0019748464 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backstage Pass Notes مقابل USD هو $ -0.003612021547168767 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002570833
|-6.30%
|60 يوم
|$ -0.0019748464
|-48.46%
|90 يوم
|$ -0.003612021547168767
|-46.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backstage Pass Notes: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NOTES is the utility token powering the ANote Backstage Pass, the premium loyalty program of the ANote Music platform. The ANote Music platform is a marketplace where you can effortlessly earn royalties from some of the worlds most famous music. As you receive music royalties on a daily basis & use the ANote Music network, you will earn NOTES, unlocking higher tiers in the Backstage Pass loyalty program. As a you scale your royalties portfolio, your NOTES scales too. Designed to support both community members and music rights owners, NOTES bridges the gap between Web3 and Web2 technologies, creating a smooth connection that unlocks endless opportunities in the realm of music royalties.
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