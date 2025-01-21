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سعر Backed Tesla (BTSLA) المباشر لليوم هو USD 426.57 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTSLA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backed Tesla الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Backed Tesla خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backed Tesla (BTSLA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ +4.8034767990 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ +109.7637980040 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ +208.80 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ +4.8034767990 +1.13% 60 يوم $ +109.7637980040 +25.73% 90 يوم $ +208.80 +95.88%

تحليل سعر Backed Tesla (BTSLA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed Tesla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 426.57$ 426.57 $ 426.57 24 ساعة مرتفع $ 426.57$ 426.57 $ 426.57 عالية طوال الوقت $ 487.08$ 487.08 $ 487.08 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +6.07%

معلومات سوق Backed Tesla (BTSLA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: