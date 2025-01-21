سعر Backed Tesla (BTSLA)
سعر Backed Tesla (BTSLA) المباشر لليوم هو USD 426.57. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BTSLA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed Tesla الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Backed Tesla خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ +4.8034767990 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ +109.7637980040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed Tesla مقابل USD هو $ +208.80 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ +4.8034767990
|+1.13%
|60 يوم
|$ +109.7637980040
|+25.73%
|90 يوم
|$ +208.80
|+95.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed Tesla: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
+6.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed Tesla (bTSLA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bTSLA tracks the price of Tesla Inc. bTSLA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla Inc.
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