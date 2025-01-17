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سعر Backed NVIDIA (BNVDA) المباشر لليوم هو USD 133.78 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BNVDA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backed NVIDIA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.54 - تغيير سعر Backed NVIDIA خلال اليوم هو -1.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backed NVIDIA (BNVDA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ -1.945 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ +3.5625346440 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ -7.7843638840 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ -4.58 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.945 -1.43% 30 يوم $ +3.5625346440 +2.66% 60 يوم $ -7.7843638840 -5.81% 90 يوم $ -4.58 -3.31%

تحليل سعر Backed NVIDIA (BNVDA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed NVIDIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 133.78$ 133.78 $ 133.78 24 ساعة مرتفع $ 137.68$ 137.68 $ 137.68 عالية طوال الوقت $ 151.87$ 151.87 $ 151.87 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -1.43% تغير السعر (7 أيام) -4.52%

معلومات سوق Backed NVIDIA (BNVDA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: