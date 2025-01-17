سعر Backed NVIDIA (BNVDA)
سعر Backed NVIDIA (BNVDA) المباشر لليوم هو USD 133.78. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNVDA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed NVIDIA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 137.54
- تغيير سعر Backed NVIDIA خلال اليوم هو -1.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ -1.945 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ +3.5625346440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ -7.7843638840 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed NVIDIA مقابل USD هو $ -4.58 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.945
|-1.43%
|30 يوم
|$ +3.5625346440
|+2.66%
|60 يوم
|$ -7.7843638840
|-5.81%
|90 يوم
|$ -4.58
|-3.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed NVIDIA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-1.43%
-4.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed NVIDIA (bNVDA) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bNVDA tracks the price of NVIDIA Corp. bNVDA is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA
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