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سعر Backed NIU Technologies (BNIU) المباشر لليوم هو USD 1.9 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BNIU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backed NIU Technologies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Backed NIU Technologies خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backed NIU Technologies (BNIU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed NIU Technologies مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed NIU Technologies مقابل USD هو $ +0.1511364500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed NIU Technologies مقابل USD هو $ +0.1055556400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed NIU Technologies مقابل USD هو $ -0.715 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ +0.1511364500 +7.95% 60 يوم $ +0.1055556400 +5.56% 90 يوم $ -0.715 -27.34%

تحليل سعر Backed NIU Technologies (BNIU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed NIU Technologies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 24 ساعة مرتفع $ 1.9$ 1.9 $ 1.9 عالية طوال الوقت $ 3.08$ 3.08 $ 3.08 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +9.83%

معلومات سوق Backed NIU Technologies (BNIU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: