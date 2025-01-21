سعر Backed MicroStrategy (BMSTR)
سعر Backed MicroStrategy (BMSTR) المباشر لليوم هو USD 396.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed MicroStrategy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Backed MicroStrategy خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ +85.0666563500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ -11.2368893000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ +176.8 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ +85.0666563500
|+21.45%
|60 يوم
|$ -11.2368893000
|-2.83%
|90 يوم
|$ +176.8
|+80.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed MicroStrategy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
+20.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed MicroStrategy (bMSTR) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSTR tracks the price of MicroStrategy Inc. bMSTR is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of MicroStrategy Inc.
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