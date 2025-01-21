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سعر Backed MicroStrategy (BMSTR) المباشر لليوم هو USD 396.5 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BMSTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backed MicroStrategy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Backed MicroStrategy خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backed MicroStrategy (BMSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ +85.0666563500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ -11.2368893000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ +176.8 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ +85.0666563500 +21.45% 60 يوم $ -11.2368893000 -2.83% 90 يوم $ +176.8 +80.47%

تحليل سعر Backed MicroStrategy (BMSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed MicroStrategy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 396.5$ 396.5 $ 396.5 24 ساعة مرتفع $ 396.5$ 396.5 $ 396.5 عالية طوال الوقت $ 1,800.09$ 1,800.09 $ 1,800.09 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +20.74%

معلومات سوق Backed MicroStrategy (BMSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: