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سعر Backed MicroStrategy (BMSTR)

USD

مخطط سعر Backed MicroStrategy (BMSTR) المباشر

$396.5
$396.5$396.5
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سعر Backed MicroStrategy (BMSTR) لليوم

سعر Backed MicroStrategy (BMSTR) المباشر لليوم هو USD 396.5. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed MicroStrategy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Backed MicroStrategy خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Backed MicroStrategy (BMSTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ +85.0666563500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ -11.2368893000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed MicroStrategy مقابل USD هو $ +176.8 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0.00.00%
30 يوم$ +85.0666563500+21.45%
60 يوم$ -11.2368893000-2.83%
90 يوم$ +176.8+80.47%

تحليل سعر Backed MicroStrategy (BMSTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed MicroStrategy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 396.5
$ 396.5$ 396.5

$ 396.5
$ 396.5$ 396.5

$ 1,800.09
$ 1,800.09$ 1,800.09

0.00%

0.00%

+20.74%

معلومات سوق Backed MicroStrategy (BMSTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو Backed MicroStrategy ( BMSTR )

Backed MicroStrategy (bMSTR) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSTR tracks the price of MicroStrategy Inc. bMSTR is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of MicroStrategy Inc.

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المصدر Backed MicroStrategy (BMSTR)

مستند تقني
الموقع الرسمي

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عملة BMSTR إلى العملات المحلية

1 BMSTR إلى AUD
A$634.4
1 BMSTR إلى GBP
321.165
1 BMSTR إلى EUR
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1 BMSTR إلى USD
$396.5
1 BMSTR إلى MYR
RM1,772.355
1 BMSTR إلى TRY
14,123.33
1 BMSTR إلى JPY
¥61,786.595
1 BMSTR إلى RUB
39,606.385
1 BMSTR إلى INR
34,325.005
1 BMSTR إلى IDR
Rp6,499,998.96
1 BMSTR إلى PHP
23,191.285
1 BMSTR إلى EGP
￡E.19,939.985
1 BMSTR إلى BRL
R$2,390.895
1 BMSTR إلى CAD
C$570.96
1 BMSTR إلى BDT
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1 BMSTR إلى NGN
615,681.235
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16,744.195
1 BMSTR إلى VES
Bs21,411
1 BMSTR إلى PKR
Rs110,567.99
1 BMSTR إلى KZT
210,343.25
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฿13,520.65
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NT$12,977.445
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Fr360.815
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