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سعر Backed Microsoft (BMSFT) المباشر لليوم هو USD 429.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BMSFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backed Microsoft الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Backed Microsoft خلال اليوم هو -0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backed Microsoft (BMSFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ -0.005 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ -7.5449215800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ +15.7260517470 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ +1.415 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.005 -0.00% 30 يوم $ -7.5449215800 -1.75% 60 يوم $ +15.7260517470 +3.67% 90 يوم $ +1.415 +0.33%

تحليل سعر Backed Microsoft (BMSFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed Microsoft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 429.03$ 429.03 $ 429.03 24 ساعة مرتفع $ 429.04$ 429.04 $ 429.04 عالية طوال الوقت $ 456.16$ 456.16 $ 456.16 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +3.06%

معلومات سوق Backed Microsoft (BMSFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: