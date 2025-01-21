سعر Backed Microsoft (BMSFT)
سعر Backed Microsoft (BMSFT) المباشر لليوم هو USD 429.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BMSFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed Microsoft الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Backed Microsoft خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ -0.005 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ -7.5449215800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ +15.7260517470 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed Microsoft مقابل USD هو $ +1.415 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.005
|-0.00%
|30 يوم
|$ -7.5449215800
|-1.75%
|60 يوم
|$ +15.7260517470
|+3.67%
|90 يوم
|$ +1.415
|+0.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed Microsoft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
-0.00%
+3.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed Microsoft (bMSFT) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bMSFT tracks the price of Microsoft Corp. bMSFT is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Microsoft Corp.
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