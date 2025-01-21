سعر Backed GameStop Corp (BGME)
سعر Backed GameStop Corp (BGME) المباشر لليوم هو USD 27.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BGME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed GameStop Corp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Backed GameStop Corp خلال اليوم هو 0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ 0.0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ -2.1442951820 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ -0.3488849370 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ +6.67 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0.0
|0.00%
|30 يوم
|$ -2.1442951820
|-7.78%
|60 يوم
|$ -0.3488849370
|-1.26%
|90 يوم
|$ +6.67
|+31.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed GameStop Corp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
0.00%
-11.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed GameStop (bGME) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGME tracks the price of GameStop Corp. bGME is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of GameStop.
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|1 BGME إلى AUD
A$44.048
|1 BGME إلى GBP
￡22.2993
|1 BGME إلى EUR
€26.4288
|1 BGME إلى USD
$27.53
|1 BGME إلى MYR
RM123.0591
|1 BGME إلى TRY
₺980.6186
|1 BGME إلى JPY
¥4,289.9999
|1 BGME إلى RUB
₽2,749.9717
|1 BGME إلى INR
₹2,383.2721
|1 BGME إلى IDR
Rp451,311.4032
|1 BGME إلى PHP
₱1,610.2297
|1 BGME إلى EGP
￡E.1,384.4837
|1 BGME إلى BRL
R$166.0059
|1 BGME إلى CAD
C$39.6432
|1 BGME إلى BDT
৳3,356.7329
|1 BGME إلى NGN
₦42,748.3087
|1 BGME إلى UAH
₴1,162.5919
|1 BGME إلى VES
Bs1,486.62
|1 BGME إلى PKR
Rs7,677.0158
|1 BGME إلى KZT
₸14,604.665
|1 BGME إلى THB
฿938.773
|1 BGME إلى TWD
NT$901.0569
|1 BGME إلى CHF
Fr25.0523
|1 BGME إلى HKD
HK$214.1834
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