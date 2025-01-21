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سعر Backed GameStop Corp (BGME) المباشر لليوم هو USD 27.53 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BGME مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backed GameStop Corp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Backed GameStop Corp خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backed GameStop Corp (BGME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ -2.1442951820 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ -0.3488849370 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed GameStop Corp مقابل USD هو $ +6.67 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ -2.1442951820 -7.78% 60 يوم $ -0.3488849370 -1.26% 90 يوم $ +6.67 +31.98%

تحليل سعر Backed GameStop Corp (BGME)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed GameStop Corp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 27.53$ 27.53 $ 27.53 24 ساعة مرتفع $ 27.53$ 27.53 $ 27.53 عالية طوال الوقت $ 34.35$ 34.35 $ 34.35 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) -11.38%

معلومات سوق Backed GameStop Corp (BGME)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: