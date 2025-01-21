سعر Backed Alphabet Class A (BGOOGL)
سعر Backed Alphabet Class A (BGOOGL) المباشر لليوم هو USD 195.98. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BGOOGL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backed Alphabet Class A الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Backed Alphabet Class A خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +0.02 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +4.5769561160 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +33.3224598020 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +30.86 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02
|+0.01%
|30 يوم
|$ +4.5769561160
|+2.34%
|60 يوم
|$ +33.3224598020
|+17.00%
|90 يوم
|$ +30.86
|+18.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed Alphabet Class A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.01%
+2.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed Alphabet Class A (bGOOGL) is a tracker certificate issued as an ERC-20 token. bGOOGL tracks the price of Alphabet Inc. Class A Common Stock. bGOOGL is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A Common Stock.
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€188.1408
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