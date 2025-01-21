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سعر Backed Alphabet Class A (BGOOGL) المباشر لليوم هو USD 195.98 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BGOOGL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backed Alphabet Class A الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Backed Alphabet Class A خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backed Alphabet Class A (BGOOGL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +0.02 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +4.5769561160 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +33.3224598020 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backed Alphabet Class A مقابل USD هو $ +30.86 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02 +0.01% 30 يوم $ +4.5769561160 +2.34% 60 يوم $ +33.3224598020 +17.00% 90 يوم $ +30.86 +18.69%

تحليل سعر Backed Alphabet Class A (BGOOGL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backed Alphabet Class A: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 195.96$ 195.96 $ 195.96 24 ساعة مرتفع $ 195.98$ 195.98 $ 195.98 عالية طوال الوقت $ 201.21$ 201.21 $ 201.21 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +2.61%

معلومات سوق Backed Alphabet Class A (BGOOGL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: