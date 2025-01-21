سعر Backbone staked OSMO (BOSMO)
سعر Backbone staked OSMO (BOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.441358. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Backbone staked OSMO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10
- تغيير سعر Backbone staked OSMO خلال اليوم هو -5.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0259670343881208 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0363678550 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0996906348 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0967552787964977 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0259670343881208
|-5.55%
|30 يوم
|$ -0.0363678550
|-8.23%
|60 يوم
|$ -0.0996906348
|-22.58%
|90 يوم
|$ -0.0967552787964977
|-17.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Backbone staked OSMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.55%
-5.55%
-8.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a liquid staking derivative of OSMO, issued by Backbone Labs.
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A$0.7061728
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€0.42370368
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$0.441358
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RM1.97287026
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C$0.63555552
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