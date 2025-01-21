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سعر Backbone staked OSMO (BOSMO) المباشر لليوم هو USD 0.441358 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOSMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Backbone staked OSMO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10 - تغيير سعر Backbone staked OSMO خلال اليوم هو -5.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Backbone staked OSMO (BOSMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0259670343881208 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0363678550 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0996906348 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Backbone staked OSMO مقابل USD هو $ -0.0967552787964977 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0259670343881208 -5.55% 30 يوم $ -0.0363678550 -8.23% 60 يوم $ -0.0996906348 -22.58% 90 يوم $ -0.0967552787964977 -17.98%

تحليل سعر Backbone staked OSMO (BOSMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Backbone staked OSMO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.425758$ 0.425758 $ 0.425758 24 ساعة مرتفع $ 0.467325$ 0.467325 $ 0.467325 عالية طوال الوقت $ 0.976928$ 0.976928 $ 0.976928 تغير السعر (1 ساعة) +1.55% تغير السعر (1يوم) -5.55% تغير السعر (7 أيام) -8.26%

معلومات سوق Backbone staked OSMO (BOSMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: