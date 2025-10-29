معلومات سعر Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.149056 $ 0.149056 $ 0.149056 24 ساعة منخفض $ 0.152305 $ 0.152305 $ 0.152305 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.149056$ 0.149056 $ 0.149056 24 ساعة مرتفع $ 0.152305$ 0.152305 $ 0.152305 عالية طوال الوقت $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 أدنى سعر $ 0.061061$ 0.061061 $ 0.061061 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) -0.20% تغير السعر (7 أيام) -0.20%

سعر Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) في الوقت الحقيقي هو $0.149535. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BLUNA بين أدنى سعر $ 0.149056 وأعلى سعر $ 0.152305، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBLUNA على الإطلاق هو $ 2.21، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.061061.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BLUNA -- على مدار الساعة الماضية، -0.06% على مدار 24 ساعة، و -0.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA)

القيمة السوقية $ 221.46K$ 221.46K $ 221.46K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 221.46K$ 221.46K $ 221.46K إمداد دورة التداول 1.48M 1.48M 1.48M إجمالي العرض 1,480,982.693663 1,480,982.693663 1,480,982.693663

القيمة السوقية الحالية لـ Backbone Labs Staked LUNA هي $ 221.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BLUNA يبلغ 1.48M، مع إجمالي عرض 1480982.693663. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 221.46K.