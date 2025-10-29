معلومات سعر Back2EmploymentEducationTraining (BEET) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00001105 24 ساعة منخفض $ 0.00001207 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00001105 24 ساعة مرتفع $ 0.00001207 عالية طوال الوقت $ 0.00029133 أدنى سعر $ 0.00001097 تغير السعر (1 ساعة) +1.65% تغير السعر (1يوم) -3.15% تغير السعر (7 أيام) -24.67%

سعر Back2EmploymentEducationTraining (BEET) في الوقت الحقيقي هو $0.0000113. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BEET بين أدنى سعر $ 0.00001105 وأعلى سعر $ 0.00001207، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBEET على الإطلاق هو $ 0.00029133، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00001097.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BEET +1.65% على مدار الساعة الماضية، -3.15% على مدار 24 ساعة، و -24.67% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Back2EmploymentEducationTraining (BEET)

القيمة السوقية $ 10.87K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.87K إمداد دورة التداول 961.91M إجمالي العرض 961,914,735.004345

القيمة السوقية الحالية لـ Back2EmploymentEducationTraining هي $ 10.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEET يبلغ 961.91M، مع إجمالي عرض 961914735.004345. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.87K.